08.01.2020 (20:00)

25 стран мира подали заявки на участие в фестивале «Спасская башня» в 2020 году

В Дирекцию Фестиваля уже поступили предварительные заявки от военно-музыкальных и творческих коллективов из 25-ти стран мира, включая страны Европы.

«Подготовка XIII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» уже началась. Предварительных заявок от иностранных коллег в Дирекцию, как всегда, поступило вдвое больше, чем мы можем принять коллективов. Традиционно в каждом фестивале представлены максимум 12 стран, помимо России. Это связано с общей продолжительностью представления – не более 2,5 часов», – рассказал музыкальный руководитель Фестиваля, начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации — главный военный дирижер генерал-майор Тимофей Маякин.

«Безусловно, мы очень рады такому вниманию коллег к нашему Фестивалю. Именно благодаря подобным форумам музыканты, представляющие армии разных стран, могут обмениваться опытом и знакомиться с культурными и военными традициями», – подчеркнул Тимофей Константинович.

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в 2019 году прошёл в Москве на Красной площади в 12-й раз.

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