08.01.2020 (15:00)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии провели плановую тренировку подразделения оперативного реагирования на кризисные ситуации

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии проведена плановая тренировка дежурного подразделения оперативного реагирования на кризисные ситуации.

По замыслу мероприятия группы незаконного вооруженного формирования, которых обозначали военнослужащие соединения, проникли на территорию военного городка и предприняли попытки захвата техники в парке боевых машин.

С получением сигнала тревоги личный состав на бронеавтомобилях «Тигр-М» и бронетранспортерах БТР-82АМ в кратчайшие сроки отработал действия по блокированию и уничтожению «боевиков».

Также в ходе тренировки был отработан порядок оказания первой медицинской помощи условно раненым военнослужащим и разведка местности и помещений на наличие взрывных устройств.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице