08.01.2020 (13:00)

В Армении началась подготовка военнослужащих ЮВО к «АрМИ-2020»

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках подготовки к первому отборочному этапу конкурсов «АрМИ-2020» военнослужащие танковых, мотострелковых, инженерных, разведывательных, медицинских, артиллерийских, зенитно-ракетных и подразделений связи, кинологической службы приступили к отборочному этапу игр.

На высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз военнослужащие отрабатывают нормативы по тактической, специальной, огневой подготовкам и вождению в соответствии с условиями проведения соревнований.

В подготовке к всеармейским конкурсам военно-полевой выучки принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано более 100 единиц военной техники.

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