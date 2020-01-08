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08.01.2020 (12:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье поздравили детей детского дома с Новым годом и Рождеством

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) совместно с юнармейцами посетили детский дом.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ и юнармейцы поздравили персонал и воспитанников детского дома с Новым годом и Рождеством Христовым, а в качестве подарков вручили конфеты, торты и фрукты.

Российские военнослужащие регулярно посещают детские дома, находящиеся в регионе пребывания. В завершении визита военнослужащие пригласили посетить спортивные секции по интересам спортивного клуба «Красная Звезда».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Юнармия
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