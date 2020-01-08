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08.01.2020 (11:30)

Дом со служебными квартирами для военнослужащих ЗВО будет сдан в эксплуатацию в Ленинградской области

На территории военного городка отдельной гвардейской мотострелковой бригады, расположенной в городе Луга Ленинградской области, до конца февраля наступающего года запланировано завершение строительства дома со служебными квартирами на 400 военнослужащих и членов их семей.

Дом построен по современным стандартам и технологиям из экологически чистых материалов с учетом климатических условий региона. На придомовой территории в настоящее время завершается обустройство детских игровых площадок и пешеходных тротуаров.

В жилом доме также предусмотрены спортивные залы, детские развлекательные  комнаты, необходимое коммунальное оборудование, подключение к спутниковому телевидению.

Всего в 2020 году запланировано сдать в эксплуатацию более 10 объектов инфраструктуры. В их число входят котельные, казармы, учебные корпуса, склады для хранения вооружения и вещевого имущества. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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