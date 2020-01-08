08.01.2020 (11:30)
Дом со служебными квартирами для военнослужащих ЗВО будет сдан в эксплуатацию в Ленинградской области
На территории военного городка отдельной гвардейской мотострелковой бригады, расположенной в городе Луга Ленинградской области, до конца февраля наступающего года запланировано завершение строительства дома со служебными квартирами на 400 военнослужащих и членов их семей.
Дом построен по современным стандартам и технологиям из экологически чистых материалов с учетом климатических условий региона. На придомовой территории в настоящее время завершается обустройство детских игровых площадок и пешеходных тротуаров.
В жилом доме также предусмотрены спортивные залы, детские развлекательные комнаты, необходимое коммунальное оборудование, подключение к спутниковому телевидению.
Всего в 2020 году запланировано сдать в эксплуатацию более 10 объектов инфраструктуры. В их число входят котельные, казармы, учебные корпуса, склады для хранения вооружения и вещевого имущества.