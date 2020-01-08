08.01.2020 (11:00)
Около 1,5 тысяч квартир пополнят фонд служебного жилья в военных гарнизонах общевойсковой армии ЗВО в 2020 году
Около 1,5 тысяч квартир пополнят в 2020 году фонд служебного жилья, предназначенного для военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа.
В настоящее время строительство жилых многоквартирных домов для военнослужащих завершается на территории Воронежской и Белгородской области.
Наибольшее количество квартир в возводимых домах планируется выделить под служебное жилье в Воронеже – более тысячи квартир. Также в феврале в валуйском гарнизоне Белгородской области планируется сдать 8 домов для военнослужащих и членов их семей общей численностью 540 квартир.
На прилегающей жилой территории будут обустроены детские площадки и скверы, установлены системы видео наблюдения и автомобильные стоянки, а также оборудованы пешеходные переходы и знаки дорожного регулирования.
Помимо новостроек фонд служебного жилья формируется за счет квартир, освобождаемых военнослужащими, сдавшими служебное жилье при убытии к новому месту прохождения военной службы, либо получивших жилые помещения для постоянного проживания.