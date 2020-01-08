08.01.2020 (11:00)

Около 1,5 тысяч квартир пополнят фонд служебного жилья в военных гарнизонах общевойсковой армии ЗВО в 2020 году

Около 1,5 тысяч квартир пополнят в 2020 году фонд служебного жилья, предназначенного для военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа.

В настоящее время строительство жилых многоквартирных домов для военнослужащих завершается на территории Воронежской и Белгородской области.

Наибольшее количество квартир в возводимых домах планируется выделить под служебное жилье в Воронеже – более тысячи квартир. Также в феврале в валуйском гарнизоне Белгородской области планируется сдать 8 домов для военнослужащих и членов их семей общей численностью 540 квартир.

На прилегающей жилой территории будут обустроены детские площадки и скверы, установлены системы видео наблюдения и автомобильные стоянки, а также оборудованы пешеходные переходы и знаки дорожного регулирования.

Помимо новостроек фонд служебного жилья формируется за счет квартир, освобождаемых военнослужащими, сдавшими служебное жилье при убытии к новому месту прохождения военной службы, либо получивших жилые помещения для постоянного проживания.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице