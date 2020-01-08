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08.01.2020 (10:30)

Впервые в 2020 году военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО примут участие в конкурсе «Армия России. Фотовзгляд – 2020»

С целью поддержки талантливых фотографов любителей, проходящих военную службу в гвардейской танковой армии Западного военного округа, военно-политические работники соединений организуют участие танкового объединения во всеармейском конкурсе на лучшую фотографию «Армия России. Фотовзгляд – 2020».

Каждый участник сможет найти свою тему для фотографии, так как победителей будут выбирать в более чем 15 номинациях.

В 2020 году оснащение подразделений гвардейской танковой армии ЗВО фото и видео техникой позволит принять участие в конкурсе всех желающих, даже без своего оборудования.

Победителей в каждой номинации определят в мае этого года и наградят памятными призами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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