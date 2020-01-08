08.01.2020 (12:00)
Более тысячи военнослужащих Каспийского флота приняли участие в спортивных соревнованиях на новогодних праздниках
В период новогодних праздников военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) и члены их семей приняли участие в спортивных мероприятиях, посвященных празднованию Нового года.
Соревнования были организованы на территории соединений воинских частей, дислоцированных в Астраханской области и Республике Дагестан.
Семьи военнослужащих приняли участие в турнирах по футболу, эстафетах, перетягивании каната, гиревому спорту и армрестлингу. Победителей наградили кубками, медалями и грамотами объединения.
В новогодних спортивных праздниках, проведенных на Каспийской флотилии, приняли участие более 1 тыс. военнослужащих и членов их семей.
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