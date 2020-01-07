07.01.2020 (22:45)

Создание единой космической системы обнаружения и боевого управления Вооружённых Сил РФ является одним из ключевых направлений развития сил и средств ядерного сдерживания Российской Федерации

Создание ЕКС позволит существенно снизить время обнаружения стартов баллистических ракет, а также значительно повысить достоверность и оперативность доведения информации о ракетных угрозах руководству страны, на пункты управления государством и Вооружёнными Силами. Следует отметить, что ЕКС способна обнаруживать старты не только межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, но и пуски баллистических ракет средней и меньшей дальности, а также запуски ракет-носителей.

В состав ЕКС входят космические аппараты нового поколения на высокоэллиптических и геостационарной орбитах, ракетно-космические комплексы для их запуска, модернизированные командные пункты, обеспечивающие управление орбитальной группировкой и средствами системы, приём и обработку специнформации в автоматическом режиме.

Лётные испытания ЕКС начаты в 2015 году с запуском первого космического аппарата. Дальнейшее развёртывание орбитальной группировки, наращивание наземных средств, обеспечивающих её функционирование, организовано в плановом порядке. В 2017 и 2019 годах осуществлены запуски второго и третьего космических аппаратов ЕКС. Текущие результаты лётных испытаний и проведённые экспериментальные работы подтвердили выполнение ЕКС задач по предназначению.

Успешно проведены натурные работы по обнаружению 64 стартов баллистических ракет (в том числе 35 иностранных) и 136 запусков ракет-носителей (из них 97 иностранных). ЕКС поставлена на опытно-боевое дежурство и уже сегодня контролирует ракетоопасные районы стартов баллистических ракет на территории зарубежных государств и в акваториях Мирового океана.

В режиме реального времени обеспечено круглосуточное доведение информации руководству страны и на пункты управления государством и Вооружёнными Силами.

По своим характеристикам ЕКС не уступает американской космической системе «СБИРС», а по решению задач доведения команд управления будет уникальной. В 2020 году мы продолжим запуск ракет-носителей и наращивание нашей космической группировки.



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