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07.01.2020 (22:20)

Боевая подготовка в Вооруженных Силах Российской Федерации в 2019 году вышла на качественно новый уровень

Качество боевой подготовки, по итогам 2019 года оценивается на довольно высоком уровне. Все вопросы, связанные с боевой подготовкой контролируются лично Министром обороны. Особенно Министр обороны заостряет внимание на внедрение в войска современного опыта локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе, опыта Сирийской компании.

За 2019 год в войсках проведено 6500 мероприятий боевой подготовки, в том числе 4500 различных учений, что на 11 % выше аналогичного показателя периода 2018 года. На 10 % увеличена интенсивность межвидовой направленности и подготовки войск. На 16 % увеличено количество двусторонних учений.

Все задачи 2019 года по налету, наплаванности, прыжкам с парашютом и другим мероприятиям боевой подготовки выполнены в полном объеме.

Так:

– налет составил свыше 400 (четырехсот) тысяч часов;

– общая наплаванность экипажей – более 16 тысяч суток;

– совершено порядка 340 тысяч прыжков с парашютом;

– стаж практического вождения боевых машин превысил 330 км на человека.

В войска поступает большое количество вооружения, военной и специальной техники новых образцов. К концу 2020 года 70 % техники должно быть обновлено. Вместе с обновлением техники изменяется тактика действий войск и ряд программ боевой подготовки.

Увеличивается дальность поражения целей, что влечет за собой изменение характеристик и оснащения полигонов, методической литературы, боевых уставов и наставлений.

В соответствии с решением Министра обороны развиваются и обустраиваются учебные объекты полигонов и сами полигоны, совершенствуется приказарменная учебно-материальная база, учебно-тренировочные комплексы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Боевая подготовка
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