08.01.2020 (09:00)

В Восточном военном округе продолжается подготовка к первому этапу конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

На общевойсковых полигонах Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской и Еврейской автономной областях с 9 января стартует практическая подготовка к первому отборочному этапу конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». В декабре экипажи совершенствовали свою физическую подготовленность.

В программу практической подготовки на полигонах включено прохождение маршрута с препятствиями, на трассе участники будут преодолевать змейку, скоростной участок, эскарп, косогор, колейный мост, условно зараженный район, противотанковый ров с проходом.

В ходе первого этапа, экипажи танков Т-72Б3 и БМП-2 будут состязаться в мастерстве владения штатной техникой, выявляя сильнейших в точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты.

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