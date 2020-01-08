08.01.2020 (08:30)

Партия 5,45 мм автоматов Ак-12 поступит в подразделения Минобороны России в 2020 году

В 2020 году партия 5,45 мм автоматов Ак-12 поступит в подразделения Министерства обороны Российской Федерации. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст Минобороны России 40 тысяч единиц современного стрелкового оружия.

5,45 мм автомат Калашникова АК-12 является индивидуальным оружием личного состава общевойсковых и других подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. В автомат внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило, достичь большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы. Для подразделений будет поступать образец с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела. Кроме того автомат имеет «вывешенное» цевье, защищающее ствол от внешних нагрузок, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складной, регулируемый по длине приклад, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов, механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком. Также на автомат устанавливается 40 мм подствольного гранатомета.

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