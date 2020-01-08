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08.01.2020 (08:00)

В 2020 году в Военно-воздушной академии пройдет более 80 мероприятий, посвященных 100-летию легендарного ВУЗа ВКС

Военно-воздушная академия им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина в 2020 году отметит свой вековой юбилей.

Мероприятия, приуроченные к этой дате, пройдут в более чем 10 регионах Российской Федерации. Всего спланировано более 80 мероприятий федерального, регионального, городского значения, которые пройдут в период с января по ноябрь и завершатся проведением торжественного собрания и праздничного концерта в Воронежском государственном театре оперы и балета 20 ноября 2020 г.

Также в новом учебном году в Военно-воздушной академии начнет работу новейший учебно-лабораторный корпус в виде ангара площадью около 4 тысячи квадратных метров, где курсанты смогут отрабатывать навыки обслуживания и ремонта военной техники. В нем будут сосредоточены шесть образцов новейшей авиационной техники (по три самолета и вертолета), для того чтобы обучаемые закрепляли свои теоретические знания на практике непосредственно на новой технике.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия , ВКС
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