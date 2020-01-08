08.01.2020 (07:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье будут проводить занятия на усовершенствованной учебно-материальной базе

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) будут совершенствовать профессиональные навыки на новой учебно-материальной базе войскового стрельбища.

Начиная с 2020 года военнослужащие ОГРВ ПРРМ будут проводить часть занятий по программе боевой подготовки на новых участках войскового стрельбища, где отработают навыки ведения боя в городских условиях.

В занятиях по боевой подготовке примут участие гранатометчики, снайпера, пулемётчики и экипажи БТР.

Все занятия по боевой подготовке в ОГРВ ПРРМ проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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