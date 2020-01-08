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08.01.2020 (07:00)

Приоритетными направлениями деятельности Северного флота в 2020 году станет поддержание боеготовности подводных сил

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев при постановке задач подчиненным силам подчеркнул, что приоритетным направлением деятельности объединенного стратегического командования Северного флота в 2020 году остается поддержание в назначенном уровне боевой готовности морских стратегических ядерных сил и продолжение выполнения задач в Арктике.

Вице-адмирал Александр Моисеев отметил, что «подводники Северного флота продолжат практику подлёдного плавания в акватории Северного Ледовитого океана, а также выполнения задач боевого патрулирования и боевого дежурства в других районах Мирового океана».

Командующий Северным флотом подчеркнул, что «в 2020 году моряки-североморцы продолжат решать задачи обеспечения безопасности в районах главной арктической транспортной магистрали России – Северного морского пути, в том числе совершенствуя свои навыки в проведения спасательных операций в арктической зоне».

На 2020 год Северный флот планирует выполнить ряд арктических походов отрядов кораблей, а также провести различные тактические учения с привлечением подразделений, размещенных на арктических островах.

В арктической зоне спланировано проведение учений спасательной направленности, а также по обеспечению безопасности прибрежных и островных территорий России.

Наряду с деятельностью в Арктике Северный флот продолжит выполнять задачи и в других районах Мирового океана, в том числе в различных морях Атлантики.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Командующий , Арктика
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