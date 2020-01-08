08.01.2020 (06:30)
В Новосибирске состоялось возложение цветов к бюсту фельдмаршала Михаила Кутузова
В Доме офицеров Новосибирского гарнизона состоялось торжественное возложение цветов к бюсту фельдмаршала Михаила Кутузова, посвященное Победе русского народа в Отечественной войне 1812 года.
В мероприятии приняли участие представители командования 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, ветераны войн, кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов и юнармейцы.По оценкам военных историков, в Отечественной войне 1812 года принимало участие около 30 тысяч сибиряков. Самое крупное военное формирование – 24-я Сибирская дивизия насчитывала более 17 тысяч солдат и офицеров. Она обороняла Смоленск, а в ходе Бородинской битвы – батарею Раевского.
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