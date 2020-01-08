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08.01.2020 (06:00)

В 2019 году в Воздушно-десантных войсках проведено более 7 тыс. информационно-пропагандистских мероприятий с охватом аудитории более 117 тыс. человек

В 2019 году в Воздушно-десантных войсках уделялось большое внимание военно-патриотическому воспитанию граждан.

Во всех регионах Российской Федерации функционируют юнармейские отряды десантного профиля, которые насчитывает свыше 800 отрядов, общей численностью свыше 33 тыс. человек.

В рамках популяризации престижа военной службы в Воздушно-десантных войсках в прошедшем году проведено более 7 тыс. информационно-пропагандистских мероприятий, с охватом более 117 тыс. человек, в том числе более 3,5 тыс. мероприятий военно-патриотической направленности.

В целях популяризации здорового образа жизни и подготовки молодого пополнения к службе в Вооруженных Силах и Воздушно-десантных войсках личным составом соединений, воинских частей и учреждений проведено более 3 тыс. уроков мужества в подшефных образовательных организациях.

В данной работе активное участие принимают ветераны Великой Отечественной войны, Воздушно-десантных войск, обеспечивая преемственность поколений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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