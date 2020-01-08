08.01.2020 (05:30)

Специалисты автобронетанковой службы ЧФ начали подготовку техники времён Великой Отечественной войны к участию в параде Победы 9 мая

Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы (АБТС) Черноморского флота (ЧФ) начали подготовку легендарной техники времён Великой Отечественной войны к участию в параде Победы, посвящённой 75-й годовщине Великой Победы советского народа над фашистской Германией.

9 мая в Севастополе по улице Ленина пройдёт механизированная колонна, в составе которой, кроме действующих образцов вооружения и военной техники, будет представлена историческая часть парада с поставленными на ход образцами боевых машин времён Великой Отечественной войны.

Специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона уже приступили к восстановительным и реставрационным работам над техникой, недавно доставленной с территории мемориального комплекса Сапун-гора в Севастополе.

За плечами военнослужащих ремонтного подразделения уже имеется двухлетний опыт восстановления и постановки на ход оружия Победы: танков Т-34 и ИС-2, самоходной артиллерийской установки СУ-76 и легендарной «Катюши» – пусковой установки БМ-13, которые уже принимали участие в Параде Победы в городе-герое Севастополе в 2018 и 2019 годах.

В нынешнем году к легендарным машинам планируется восстановить ещё 5 образцов, в том числе: противотанковую самоходную артиллерийскую установку СУ-100, тяжёлую самоходную-артиллерийскую установку ИСУ-122 на базе танка ИС с калибром орудия 122 мм и ИСУ-152 с калибром 152,4 мм, а также боевую машину реактивной артиллерии БМ-31-12, получившую прозвище «Андрюша» и автомобиль ЗИС-12 с зенитной автомобильной прожекторной установкой.

После участия в параде Победы 9 мая вся техника вернётся на территорию мемориального комплекса Сапун-гора в Севастополе для статичной демонстрации посетителям музея.

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