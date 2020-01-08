08.01.2020 (05:00)

Корабли и суда Балтийского флота в 2019 году совершили 10 дальних океанских походов

В 2019 году было обеспечено постоянное присутствие сил Балтийского флота в его операционной зоне. Корабли и суда Балтийского флота совершили 10 дальних походов, вдали от родной земли успешно выполнили возложенные на них задачи, побывали в четырёх океанах, 16 морях, 17 иностранных портах. Отряд кораблей во главе с СКР «Ярослав Мудрый» участвовал в совместных российско-индийских учениях «ИНДРА-2019» и совместных военно-морских учения Ирана, России и Китая "Пояс морской безопасности", а учебный корабль «Перекоп» с курсантами на борту совершил трансокеанский переход вокруг Евразии.

Силы флота активно участвовали в межфлотских учениях «Океанский щит-2019», эпизоды которого разыгрывались не только на море – вплоть до Северной Атлантики, но также в небе и на суше.

Участие балтийцев в Армейских международных играх было весьма успешным: в 12 конкурсах профессионального мастерства наши команды заняли призовые места, а морские пехотинцы стали лучшими. Всеармейский и международный этапы конкурса «Морской десант» проходили на полигоне Балтийского флота «Хмелёвка».

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