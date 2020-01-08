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08.01.2020 (04:30)

Во Владивостоке прошли памятные мероприятия, посвященные памяти русского флотоводца - Степана Осиповича Макарова

В Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О. Макарова состоялась научно-историческая конференция, посвященная 172 - годовщине со дня рождения великого русского флотоводца. Выдающийся моряк, ученый и патриот России сделал значительный вклад в освоение территорий, создание ледокольного флота и воспитанием целой плеяды морских офицеров.

На Тихоокеанском флоте стало традицией чтить память великого флотоводца. Ежегодно 8 января на флоте проходят памятные мероприятия, посвященные Степану Осиповичу Макарову.

Степан Осипович Макаров родился в 1848 году в Николаеве в семье моряка. Когда мальчику было 10 лет, отца перевели в Николаевск-на-Амуре. С тех пор жизнь великого флотоводца связана с Тихим океаном и Дальним Востоком. В 1869 году Макаров получил первое военно-морское звание. Но уже тогда молодой мичман обратил на себя внимание командования. В журнале "Морской сборник" Макаров опубликовал целый ряд предложений по борьбе за живучесть корабля. Большинство из них используются до сих пор.

С началом русско-японской войны адмирал Макаров, находившийся в Кронштадте, был назначен командующим Тихоокеанской эскадрой. Уже само прибытие Степана Осиповича в Порт-Артур стало важным стимулирующим фактором для всего личного состава. Флот стал предпринимать активные акции против кораблей неприятеля.

Во время одного из таких сражений, 31 марта 1904 года, придя на помощь отряду миноносцев, броненосец "Петропавловск", на котором держал свой вымпел Степан Осипович Макаров, подорвался на японских минах, выставленных накануне.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Памятники
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