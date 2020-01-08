08.01.2020 (03:30)

В августе 2020 года под Оренбургом пройдет учение с привлечением двух мотострелковых бригад

В августе 2020 года 2-я гвардейская общевойсковая армия проведет в Оренбургской области крупное учение с привлечением двух мотострелковых бригад. Об этом сообщил командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Андрей Колотовкин.

- В августе 2020 года мы проведем учение с привлечением двух мотострелковых бригад в Оренбургской области, - сказал генерал-майор Андрей Колотовкин. - Новый 2020-й учебный год будет не менее интенсивным и насыщенным для наших военнослужащих. Соединения и части в общей сложности проведут порядка 40 крупных мероприятий боевой подготовки.

Генерал также отметил, что боевая учеба будет проходить на основе полученного опыта во время стратегического командно-штабного учения «Центр-2019». Акцент будет сделан на оптимизацию времени, выделяемого на обучение военнослужащих и подготовку подразделений. Будут внедрены новые приёмы и способы боевой подготовки, тренажёры, которые позволяют быстрее обучать военнослужащих, тратить меньший моторесурс. Особое внимание будет уделено подготовке и участию в конкурсах профессионального мастерства в рамках Армейских международных игр 2020 года.

2-я Гвардейская общевойсковая армия – самое крупное воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в Центральный военный округ. В её составе находятся ракетные, артиллерийские, зенитные и мотострелковые соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения. Все они дислоцированы в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртской Республике. Штаб армии находится в Самаре.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице