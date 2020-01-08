08.01.2020 (02:30)
Военнослужащие ЮВО в Абхазии провели плановую тренировку подразделения оперативного реагирования на кризисные ситуации
В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии проведена плановая тренировка дежурного подразделения оперативного реагирования на кризисные ситуации.
По замыслу мероприятия группы незаконного вооруженного формирования, которых обозначали военнослужащие соединения, проникли на территорию военного городка и предприняли попытки захвата техники в парке боевых машин.
С получением сигнала тревоги личный состав на бронеавтомобилях «Тигр-М» и бронетранспортерах БТР-82АМ в кратчайшие сроки отработал действия по блокированию и уничтожению условных боевиков.
Также в ходе тренировки был отработан порядок оказания первой медицинской помощи условно раненым военнослужащим и разведка местности и помещений на наличие взрывных устройств.
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