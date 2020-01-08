Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.01.2020 (02:30)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии провели плановую тренировку подразделения оперативного реагирования на кризисные ситуации

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии проведена плановая тренировка дежурного подразделения оперативного реагирования на кризисные ситуации.

По замыслу мероприятия группы незаконного вооруженного формирования, которых обозначали военнослужащие соединения, проникли на территорию военного городка и предприняли попытки захвата техники в парке боевых машин.

С получением сигнала тревоги личный состав на бронеавтомобилях «Тигр-М» и бронетранспортерах БТР-82АМ в кратчайшие сроки отработал действия по блокированию и уничтожению условных боевиков.

Также в ходе тренировки был отработан порядок оказания первой медицинской помощи условно раненым военнослужащим и разведка местности и помещений на наличие взрывных устройств.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Операторы ПТРК «Штурм-С» соединения ЮВО начали тренировки на современных компьютерных тренажерах в Волгоградской области
В Армении началась подготовка военнослужащих ЮВО к «АрМИ-2020»
Свыше 10 тысяч военнослужащих ЮВО посетили праздничные богослужения в Рождество Христово
Военнослужащие ЮВО в Армении отпраздновали Рождество Христово

Метки:
Южный военный округ , Абхазия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false