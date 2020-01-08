08.01.2020 (02:00)

Более 10 тыс. военнослужащих и членов их семей общевойсковой армии ЗВО посетили культурные и спортивно-массовые мероприятиях в период новогодних праздников

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа и члены их семей приняли участие в более чем 200 культурных и спортивно-массовых мероприятиях в период новогодних праздников.

В гарнизонных домах офицеров, полковых клубах, а также на базе городских дворцов творчества прошли тематические встречи, ретроспективы художественных кинофильмов, посвященных подвигам советских воинов в годы Великой Отечественной войны, книжные выставки и военно-технические викторины. Для военнослужащих молодого армейского пополнения были организованы экскурсии в музеи, выставочные залы, памятные места, посещения комнат боевой славы воинских частей и соединений.

Кроме того, в воинских частях состоялись беседы на тему: «История и возникновение праздника Рождества Христова», а также подготовка к крещенским купаниям, в которых приняли участие представители Русской Православной церкви и военные священники – настоятели полковых часовен.

Также для военнослужащих и членов их семей командование частей организовало проведение специальных новогодних праздников – «Ёлки» для детей военнослужащих и для воспитанников юнармейского движения. Военные Дед Мороз и Снегурочка в преддверии празднования Нового года посетили детей военнослужащих у них дома и вручили подарки.

В гарнизонах базирования воинских частей общевойсковой армии также были организованы ледовые катки и местах проведения спортивно-массовых мероприятий, где оборудованы пункты обогрева с выдачей горячего витаминного чая и организовано дежурство медицинского персонала военно-лечебных учреждений.

Всего в период новогодних праздников более 10 тыс. военнослужащих и членов их семей в 6 регионах России (Смоленская, Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская и Московская области) посетили тематические культурные, просветительские и спортивно-массовые мероприятия.

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