08.01.2020 (01:30)

В ВВО подвели итоги спортивной работы в 2019 году

В Восточном военном округе подведены итоги спортивной работы в минувшем году. Спортсмены ВВО завоевали 24 золотых, 35 серебряных и 35 бронзовых наград, участвуя в чемпионатах и кубках Вооружённых Сил РФ.

В частности, в чемпионате ВС РФ по летнему троеборью, которое прошло в сентябре 2019 года в Самаре, спортсмены ВВО заняли 1 место. В чемпионате ВС РФ по армейскому рукопашному бою в Южно-Сахалинске военнослужащие ВВО также были первыми. Кроме того, в чемпионате ВС РФ по баскетболу, состоявшемся в мае в Москве, команда ВВО также заняла первое место. Не было равных спортсменам округа и на зимнем офицерском троеборье, организованном в феврале минувшего года в городе Мирном.

Золото завоевано на чемпионате ВС РФ по стрельбе из штатного оружия в городе Кубинка, а также чемпионате ВС РФ по военному троеборью в городе Самара.

Кроме того, команда ВВО заняла первое место на всеармейском соревновании на кубок министра обороны Российской Федерации «Командирские старты», оставив позади команду ВДВ, западный военный округ и ещё 7 команд.

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