08.01.2020 (01:00)

Операторы ПТРК «Штурм-С» соединения ЮВО начали тренировки на современных компьютерных тренажерах в Волгоградской области

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО) операторы противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» начали тренировки на современных компьютерных тренажерах.

Обучение военнослужащих артиллерийских подразделений проводится на унифицированном тренажере, возможности которого позволяют обучать и тренировать специалистов в режиме реальной обстановки по наведению и стрельбе с места по неподвижным и движущимся целям на дальностях до 6 км, имитировать траекторию полета снаряда, движение наземной и воздушной целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности, действующих на оператора при «выстреле» помех (засветки, звука, задымления).

Завершающим этапом подготовки специалистов станет проведение боевых стрельб в апреле текущего года на полигоне Прудбой под Волгоградом.

Справочно:

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Штурм-С» используется для уничтожения танков, бронетранспортеров и укрепленных целей. Комплекс можно размещать на БМП, БТР, танках и вертолетах. Высокотехнологичная аппаратура управления позволяет вести стрельбу без снижения вероятности попадания в цель в условиях активного противодействия со стороны противника.

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