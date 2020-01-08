08.01.2020 (00:30)
В Армении началась подготовка военнослужащих ЮВО к «АрМИ-2020»
В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках подготовки к первому отборочному этапу конкурсов «АрМИ-2020» военнослужащие танковых, мотострелковых, инженерных, разведывательных, медицинских, артиллерийских, зенитно-ракетных и подразделений связи, кинологической службы приступили к отборочному этапу игр.
На высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз военнослужащие отрабатывают нормативы по тактической, специальной, огневой подготовкам и вождению в соответствии с условиями проведения соревнований.
В подготовке к всеармейским конкурсам военно-полевой выучки принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано более 100 единиц военной техники.
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