07.01.2020 (15:43)

В Рождество дети военнослужащих посетили детский мюзикл

Сегодня в Центральном Доме Российской Армии имени М.В.Фрунзе прошло новогоднее театрализованное представление для юных зрителей, в рамках которого они увидели увлекательный спектакль «Брысь!» или Истории кота Филофея».

Основная часть новогоднего представления состоялась на главной сценической площадке ЦДРА – в Краснознаменном зале. Но дыхание зимнего праздника мальчишки и девчонки с родителями почувствовали уже при входе в здание центрального военного учреждения культуры. У сверкающей разноцветными огоньками красавицы-елки их встретили забавные клоуны и сказочные персонажи.

Насыщенная праздничная раус-программа развернеулась в просторных залах фойе, где в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки ребятишки водили хоровод, пели, танцевали, читали стихи, разгадывали загадки и, конечно же, участвовали в веселых играх. Новогоднее настроение им дарили артисты цирка – акробаты, фокусники и солисты хореографических коллективов.

Спектакль «Брысь!» или Истории кота Филофея» по мотивам одноименной пьесы Виктора Гина и Валерия Зимина на сцене Краснознаменного зала – это интерпретация постановки, автор которой режиссёр отдела концертных программ ЦДРА Наталия Помещенко. Ее работа представляет собой жанр мюзикла, где особое внимание уделено музыкальной составляющей. Роли героев спектакля, в том числе и вокальные партии, исполняют артисты ЦДРА.

Сценарием спектакля предусмотрено, что юные зрители смогут не просто следить за ходом событий захватывающей постановки, но и принимать активное участие в сценическом действии.

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