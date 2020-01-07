07.01.2020 (14:25)
Ветераны 201 военной базы провели урок мужества с учениками школы в Таджикистане
Ветераны 201 российской военной базы провели урок мужества и патриотического воспитания с учениками школы в Республики Таджикистан.
Председатель совета ветеранов, майор запаса Абдурашид Рахмонов, вместе со своими коллегами, встретился со старшеклассниками и преподавателями 57-й общеобразовательной школы населённого пункта Чимтеппа района Рудаки. Детям, ветераны рассказали о земляках, которые убыли на фронт Великой Отечественной войны из Таджикской СССР, и их боевых подвигах на полях сражений.
В ходе занятия не были забыты Герои-таджикистанцы, такие как Ахмад Турдыев, участвовавший в обороне знаменитого дома Павлова в Сталинграде. Халил Расулов, принимавший участие в битве на сталинградском направлении.
Рассказывая о подвигах 20-й таджикской Краснознаменной горно-кавалерийской дивизии в битве под Москвой, ветераны 201 военной базы, особо подчеркнули значимость единения народов в сложное для Родины время, призвав с уважением и бережностью относиться к памяти предков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг.