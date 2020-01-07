07.01.2020 (13:30)

В Благовещенске курсанты ДВОКУ приняли участие в Рождественской службе

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища приняли участие в Рождественской службе, которая состоялась в Благовещенском кафедральном соборе Амурской области.

Православные курсанты по личной инициативе обратились к руководству ВУЗа и провели Рождественское богослужение вместе с верующими горожанами. Провел службу архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

Руководство единственного на Дальнем Востоке командного училища регулярно проводит работу по поддержке верующих военнослужащих. В училище имеется молельная комната. По желанию верующие, в свободное от учебы время, посещают религиозные мероприятия на территории Благовещенска. Кроме того, в ДВОКУ строится храм Георгия Победоносца вместимостью около 200 человек.

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