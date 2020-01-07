07.01.2020 (13:30)
В Благовещенске курсанты ДВОКУ приняли участие в Рождественской службе
Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища приняли участие в Рождественской службе, которая состоялась в Благовещенском кафедральном соборе Амурской области.
Православные курсанты по личной инициативе обратились к руководству ВУЗа и провели Рождественское богослужение вместе с верующими горожанами. Провел службу архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.
Руководство единственного на Дальнем Востоке командного училища регулярно проводит работу по поддержке верующих военнослужащих. В училище имеется молельная комната. По желанию верующие, в свободное от учебы время, посещают религиозные мероприятия на территории Благовещенска. Кроме того, в ДВОКУ строится храм Георгия Победоносца вместимостью около 200 человек.
Новости по теме:
Свыше 1500 военных моряков, а также Главное командование ВМФ России приняли участие в Рождественском богослужении в главном Морском Храме страны - Кронштадском морском соборе
Метки: