07.01.2020 (11:30)

Свыше 1500 военных моряков, а также Главное командование ВМФ России приняли участие в Рождественском богослужении в главном Морском Храме страны - Кронштадском морском соборе

Свыше 1500 военнослужащих структурных подразделений Военного учебно-научного центра ВМФ, Объединенного учебного центра ВМФ и Ленинградской военно-морской базы, Главное командование ВМФ, члены семей моряков, и ветераны ВМФ приняли участие в Рождественском богослужении в Главном морском храме страны – Кронштадтском морском соборе. Праздничное Богослужение провёл настоятель Кронштадтского Морского Собора Архимандрит отец Алексий (Ганьжин).

В преддверии Рождества, Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также экипажи боевых кораблей и подводных лодок, выполняющих задачи военно-морского присутствия в различных районах Мирового океана. В своем поздравлении, Адмирал Николай Евменов отметил, что «Ценности православной веры и флотских традиций едины. Из них состоит фундамент морального духа, мужества и самоотверженности российских моряков. Военно-Морской Флот России всегда опирался на веру. Об этом свидетельствует и крест Андрея Первозванного, изображенный на военно-морском флаге».

Праздничное Рождественское богослужение прошло, также, и в Домовом Адмиралтейском Храме Спиридона Тримифунтского, расположенного в здании Главного Адмиралтейства. Его посетили несколько сотен курсантов военно-морских образовательных учреждений ВУНЦ ВМФ Санкт-Петербурга, офицеры и личный состав Главного штаба ВМФ.

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