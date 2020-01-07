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07.01.2020 (11:00)

В 2019 году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 1,9 миллиона воздушных объектов

В ходе несения боевого дежурства по воздушно-космической обороне в 2019 учебном году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше одного миллиона девятисот тысяч воздушных судов, в том числе порядка 5000 боевых самолетов.

Ежедневно в составе дежурных сил подразделений радиотехнических войск на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступают более 6 тысяч военнослужащих. В ходе боевого дежурства специалисты радиотехнических войск принимают участие в регулярных проверках дежурных сил полётами контрольных целей, в ходе которых отрабатываются действия дежурных по ПВО сил при обнаружении условных самолетов-нарушителей госграницы, нарушителей использования воздушного пространства.

Боевая готовность частей и подразделений радиотехнических войск проверяется в ходе проведения учений с соединениями и частями противовоздушной обороны, в том числе и с выездом на полигоны. В 2019 году в радиотехнических войсках проведено более 300 тактических учений и тактико-специальных занятий с радиотехническими подразделениями и частями Воздушно-космических сил, из которых порядка 30% на государственных полигонах Ашулук, Телемба и Пембой.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС
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