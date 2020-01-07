07.01.2020 (10:30)

Свыше 10 тысяч военнослужащих ЮВО посетили праздничные богослужения в Рождество Христово

Свыше 10 тысяч военнослужащих общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) посетили праздничные богослужения на территории храмов воинских частей в Рождество Христово.

Военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей могли исповедаться и пройти таинство причастия.

Всего на территории 4 субъектов Российской федерации Ставропольского и Краснодарского краев, Адыгеи и Карачаево-Черкесии, а также в Республике Абхазия, на территориях которых расположены военные гарнизоны общевойсковой армии ЮВО, прошло более 30 крестных ходов с участием военнослужащих и свыше 50 праздничных литургий.

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