07.01.2020 (09:30)

Военнослужащие Каспийской флотилии и члены их семей посетили новогодние представления

В период новогодних праздников более 1 тыс. военнослужащих Каспийской флотилии и членов их семей посетили новогодние представления Дома офицеров Каспийской флотилии (КФл).

Также с концертами в воинские части и объединения, дислоцированные на территории Астраханской области и Республики Дагестан, выезжали Дед Мороз и Снегурочка.

В дни новогодних праздников на новогоднюю ёлку с участием Деда Мороза и Снегурочки в культурный центр Каспийской флотилии 6-й Дома офицеров были приглашены более 300 детей военнослужащих и гражданского персонала Каспийской флотилии.

Всего в праздничные дни в Доме офицеров КФл на территории города Астрахани прошло около 20 новогодних представлений.

Не остались без новогодних поздравлений и военнослужащие, находящиеся на лечении в госпиталях: для них подготовила представления выездная группа артистов.

Нарядные ёлки украсили кубрики кораблей и солдатские казармы, создав новогоднее настроение и домашний уют.

Во многих клубах соединений и воинских частях КФл в новогодние вечера прошли различные развлекательные конкурсы, КВНы, «Матросские огоньки».

Не остались в стороне и те, кто находился на боевых постах, для них повара в новогодние праздники разнообразили меню блюдами национальных кухонь, сладкой выпечкой и фруктами. Также военнослужащих и членов их семей поздравил Командующий Кфл контр-адмирал Сергей Пинчук.

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