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07.01.2020 (10:01)

Военнослужащие ЮВО в Армении отпраздновали Рождество Христово

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, военнослужащие и члены их семей отпраздновали Рождество Христово в храме Святой мученицы царицы Александры

В ночь с 6 на 7 января в храме провели праздничное торжественное богослужение. В культурно-просветительском духовном центре российской военной базы для детей военнослужащих было организовано театрализованное представление, конкурсы стихотворений и песен и вручение новогодних подарков.

Рождественские гуляния в Гюмрийском и Ереванском военном гарнизонах проходили на 5 тематических площадках. Все мероприятия завершились театрализованными представлениями, концертами с участием художественных коллективов соединения.

В праздничных мероприятиях приняли участие более 3 тыс. военнослужащих и членов их семей, представителей силовых структур двух стран, дипломатического корпуса, администрации и местного населения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военная база , Армения , Религия
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