07.01.2020 (10:11)
Тысячи верующих военнослужащих приняли участие в Рождественском богослужении на Дальнем Востоке
Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа массово приняли участие в Рождественской службе в храмах на территории Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии. Курсанты Дальневосточного ВОКУ встретили Рождество Христово в Благовещенском кафедральном соборе Приамурья.
Командованием соединений и частей было организовано посещение церкви православным военнослужащим, которые по личной инициативе изъявили желание участвовать Рождественском богослужение вместе с верующими гражданами.
Военнослужащие, задействованные в боевом дежурстве, суточных нарядах и караулах, смогут посетить храмы после окончания смены. Праздничные служения прошли в войсковых храмах, молельных комнатах и часовнях на территории соединений и воинских частей. Всего в мероприятиях приняло участие несколько тысяч военнослужащих и их семей.