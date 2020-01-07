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07.01.2020 (10:11)

Тысячи верующих военнослужащих приняли участие в Рождественском богослужении на Дальнем Востоке

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Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа массово приняли участие в Рождественской службе в храмах на территории Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии. Курсанты Дальневосточного ВОКУ встретили Рождество Христово в Благовещенском кафедральном соборе Приамурья.

Командованием соединений и частей было организовано посещение церкви православным военнослужащим, которые по личной инициативе изъявили желание участвовать Рождественском богослужение вместе с верующими гражданами.

Военнослужащие, задействованные в боевом дежурстве, суточных нарядах и караулах, смогут посетить храмы после окончания смены. Праздничные служения прошли в войсковых храмах, молельных комнатах и часовнях на территории соединений и воинских частей. Всего в мероприятиях приняло участие несколько тысяч военнослужащих и их семей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Праздники , Религия
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