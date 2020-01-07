07.01.2020 (10:48)

В 2020 году в Сухопутных войсках России запланировано проведение 11 учений с коллегами из иностранных государств

В рамках международного военного сотрудничества в 2020 году запланировано проведение 11 совместных учений подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации с коллегами из иностранных государств. Маневры будут носить миротворческую направленность. Также, в ходе их проведения, будут отрабатываться операции по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

В соответствии с планом международного военного сотрудничества на 2020 год, подразделениям Сухопутных войск предстоит продемонстрировать свои навыки в Белоруссии, Киргизии, и Пакистане, где они будут принимать участие в учениях «Нерушимое братство – 2020», «Рубеж-2020» и «Дружба-2020». Кроме того, пройдут совместные учения с подразделениями НОАК армии Китая и маневры с военнослужащими Республики Никарагуа.

В то же время подразделениям, дислоцированным в Южном военном округе, предстоит принять на своих полигонах военнослужащих из Алжирской Народной Демократической Республики. Военнослужащие Западного военного округа проведут учения «Индра-2020» с подразделениями вооруженных сил Индии. Центральный военный округ примет контингенты стран ШОС на учениях «Мирная миссия – 2020». На территории Восточного военного округа пройдут три международных учения: «Ларос-2020» с военнослужащими Лаосской Демократической Республики; «Селенга-2020» с подразделениями вооруженных сил Монголии и совместно учение в военнослужащими Демократической Социалистической Республика Шри-Ланка.

В ходе учений будут отработаны: совместное планирование миротворческих операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений Сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований.

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