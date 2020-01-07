07.01.2020 (09:24)
Военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО в Волгограде на Рождество Христово посетили Свято-Никитскую церковь
Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, посетили рождественскую службу в Свято-Никитской церкви в ходе празднования Рождества Христова.
Командир соединения на торжественном построении личного состава поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова.
Также в соединении уже стало традицией вручать подарки и поздравлять военнослужащих из числа детей-сирот, в настоящее время в соединении проходит военную службу по призыву около 30 военнослужащих, лишившихся родителей.
В соединении был проведен праздничный концерт, в котором приняли участие коллективы творческой самодеятельности и военный оркестр соединения ЮВО.
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