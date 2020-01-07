Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.01.2020 (09:24)

Военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО в Волгограде на Рождество Христово посетили Свято-Никитскую церковь

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, посетили рождественскую службу в Свято-Никитской церкви в ходе празднования Рождества Христова.

Командир соединения на торжественном построении личного состава поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова.

Также в соединении уже стало традицией вручать подарки и поздравлять военнослужащих из числа детей-сирот, в настоящее время в соединении проходит военную службу по призыву около 30 военнослужащих, лишившихся родителей.

В соединении был проведен праздничный концерт, в котором приняли участие коллективы творческой самодеятельности и военный оркестр соединения ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия, празднуют Рождество
Православные воины-североморцы в Рождество Христово помолились Главной иконе ВМФ в мурманском соборе
Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане отпраздновали Рождество Христово
На российской военной базе в Киргизии отпраздновали Рождество Христово

Метки:
Южный военный округ , Торжественные церемонии , Религия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false