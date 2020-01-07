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07.01.2020 (08:39)

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа был проведен финал КВН с участием Юнармейцев

В армии ВВС и ПВО ВВО был организован и проведен финал КВН между сборными командами военнослужащих объединения и молодежи из движения Юнармия.

Целью данного мероприятия стало сплочение духом и юмором команд старшего и младшего поколений ребят.

В ходе мероприятия были проведены различные конкурсы и розыгрыши на знание истории своей страны, географии своей Родины, жизни выдающихся деятелей всех эпох.

С поздравительным словом ко всем участникам выступили командование воинских частей, представители женсовета, руководители молодежных организаций, в том числе и от движения Юнармии.

Подводя итоги финального выступления КВН, все участники были награждены медалями, ценными подарками и заслуженными грамотами.  

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , КВН
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