07.01.2020 (08:39)
В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа был проведен финал КВН с участием Юнармейцев
В армии ВВС и ПВО ВВО был организован и проведен финал КВН между сборными командами военнослужащих объединения и молодежи из движения Юнармия.
Целью данного мероприятия стало сплочение духом и юмором команд старшего и младшего поколений ребят.
В ходе мероприятия были проведены различные конкурсы и розыгрыши на знание истории своей страны, географии своей Родины, жизни выдающихся деятелей всех эпох.
С поздравительным словом ко всем участникам выступили командование воинских частей, представители женсовета, руководители молодежных организаций, в том числе и от движения Юнармии.
Подводя итоги финального выступления КВН, все участники были награждены медалями, ценными подарками и заслуженными грамотами.
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