07.01.2020 (08:30)
Представители командования ВВО в Хабаровском военном госпитале поздравили военнослужащих с праздником Рождества Христова
Военнослужащих, находящихся на стационарном лечении, в окружном военном клиническом госпитале поздравил с Рождеством Христовым заместитель начальника управления по военно-политической работе ВВО полковник Андрей Степанов.
В своем обращении Андрей Степанов пожелал военнослужащим крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй, терпения и успехов им в ратном служении на благо своего Отечества, а также счастья их родным и близким.
С поздравительным словом выступил и начальник отдела взаимодействия с Вооруженными Силами Хабаровской епархии РПЦ отец Евгений Колупаев, который в своем обращении акцентировал внимание ребят на неразрывность традиций армии и русской православной церкви, на достойное выполнение своих должностных обязанностей солдат после выздоровления. Кроме того, исполнил песнопение бдения Рождества Христова.
В заключении под аплодисменты военнослужащих выступил с концертом коллектив ансамбля песни и пляски ВВО.