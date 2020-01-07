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07.01.2020 (08:30)

Представители командования ВВО в Хабаровском военном госпитале поздравили военнослужащих с праздником Рождества Христова

Военнослужащих, находящихся на стационарном лечении, в окружном военном клиническом госпитале поздравил с Рождеством Христовым заместитель начальника управления по военно-политической работе ВВО полковник Андрей Степанов.

В своем обращении Андрей Степанов пожелал военнослужащим крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй, терпения и успехов им в ратном служении на благо своего Отечества, а также счастья их родным и близким.

С поздравительным словом выступил и начальник отдела взаимодействия с Вооруженными Силами Хабаровской епархии РПЦ отец  Евгений Колупаев, который в своем обращении акцентировал внимание ребят на неразрывность традиций армии и русской православной церкви, на достойное выполнение своих должностных обязанностей солдат после выздоровления. Кроме того, исполнил песнопение бдения Рождества Христова.

В заключении под аплодисменты военнослужащих выступил с концертом коллектив  ансамбля песни и пляски ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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