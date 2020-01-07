07.01.2020 (07:00)

В Хабаровске состоялось городское соревнование по пулевой стрельбе

В Хабаровске состоялось городское соревнование по пулевой стрельбе "Юнармейский стрелок", организованное специалистами Центра патриотического воспитания на базе военно-патриотического клуба «Данко". В мероприятии приняло участие 22 команды, в которые вошли 88 юнармейцев краевого центра.

Призерами первого юнармейского соревнования по пулевой стрельбе. В командном зачете стали первое место завоевала команда, состоящая из юнармейцев ВПК "Данко" и "Доблесть" не вошедших в основной состав команд клубов, второе заняла команда ВПК "Доблесть" МКУ "ГЦОД", третье досталось команде "Патриот" СОШ № 1 им. Героя Советского Союза В.П.Чкалова.

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