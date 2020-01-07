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07.01.2020 (08:00)

В наступившем году около 100 российских военнослужащих в Приднестровье получат жилищные субсидии и накопления

Военнослужащим Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) продолжают выплачивать жилищные субсидии и накопления для решения вопроса жилищного обеспечения.

В 2020 году порядка 80 военнослужащим ОГРВ ПРРМ, у которых возникло право на получение денежных средств для приобретения жилья, выплатят более 300 миллионов рублей.

На сегодняшний день самой популярной формой обеспечения постоянным жильём среди российских военнослужащих является жилищная субсидия. Она позволяет военнослужащему самому определить, где он будет покупать или строить себе и своей семье жильё.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Жилье
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