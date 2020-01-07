07.01.2020 (06:30)
Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане отпраздновали Рождество Христово
В ночь с 6 на 7 января в храме Иверской иконы Божией Матери 201-й российской военной базы состоялись праздничное богослужение. Во Всенощном богослужении приняли участие военнослужащие и члены их семей.
Праздничную службу провел помощник командира по работе с верующими военнослужащими настоятель войскового храма иерей Роман Чебоненко.
Отмечается, что Рождественское богослужение прошло также в отдаленных гарнизонах 201-й базы – в Курган-Тюбе и на полигонах Ляур и Самбули.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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