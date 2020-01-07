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07.01.2020 (06:00)

На российской военной базе в Киргизии отпраздновали Рождество Христово

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Рождеству Христову.

В православном войсковом храме в честь святого благоверного князя Александра Невского прошла праздничная служба, которую провел помощник командира по работе с верующими военнослужащими настоятель храма иерей Александр Аношкин. В службе также принимали участие члены семей военнослужащих и гражданский персонал базы.

Открытие и чин освящения иконостаса, звонницы и настенной росписи храма благоверного князя Александра Невского, построенного на территории военной базы прошло в октябре 2016 года.

На храме установлены семь куполов и 11 колоколов. На крупнейшем из них - 820-тонном благовесте - изображена эмблема российской военной базы. Колокола украшают знаменитые высказывания русского полководца, причисленного к лику святых: «Надо крепить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке», «Не в силе Бог, а в правде».

Объединенная российская авиационная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Религия
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