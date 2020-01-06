06.01.2020 (23:01)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в праздничном Рождественском богослужении

В храме святого апостола Андрея Первозванного, расположенного в военном городке Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялось праздничное Рождественское богослужение.

В храм святого апостола Андрея Первозванного по традиции на праздничное Рождественское богослужение пришли около 1000 военнослужащих и членов их семей. Более 150 из них исповедовались и причастились.

Настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного протоирей Валерий поздравил военнослужащих с Рождеством Христовым, пожелал крепости сил духовных и физических и помощи Божией в служении Отечеству.

После праздничного богослужения все пришедшие в храм приняли участие в крестном ходе.

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