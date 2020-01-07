07.01.2020 (06:00)

Командование и личный состав соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск приняли участие в Рождественском богослужении в Главном Храме ВДВ

Командование Воздушно-десантных войск и около 500 военнослужащих воинских частей ВДВ, дислоцированных в Московской области и г. Москве, а также члены семей десантников, жители города и ветераны ВДВ посетили ночное Рождественское богослужение в Главном Храме Воздушно-десантных войск – Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках.

Рождественскую службу провел председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках посетили генералы, офицеры, военнослужащие, изъявившие желание посетить праздничную службу в святом для всех верующих десантников месте.

На мероприятии перед гостями праздника выступили и артисты Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск.

Главный храм Воздушно-десантных войск является олицетворением исторического единства Воздушно-десантных войск, ветеранов и молодежи, духовным, учебно-методическим и просветительским центром для всех военнослужащих и членов их семей.

СПРАВОЧНО:

Построенный в 1906 году Храм Благовещения Пресвятой Богородицы был единственным в Москве, сооруженным на средства военного ведомства Российской империи, по типовому проекту воинского храма. Его стены хранят в себе события вековой истории России от Первой мировой войны до наших дней. В 1923 году в Храме располагался солдатский клуб, в годы Великой Отечественной войны - гауптвахта с 1965 года-узел фельдъегерской связи.

С 2001 года, по обращению командующего Воздушно-десантными войсками генерала-полковника Георгия Ивановича Шпака, началась работа по возращению Храма в Патриаршее подворье. И только в 2004 году усилиями командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Александра Петровича Колмакова Храм вернулся в Патриаршее подворье.

С 2009 года, благодаря командующему Воздушно-десантными войсками генерал-полковнику Владимиру Анатольевичу Шаманову, началось восстановление и реконструкция Храма. Целое десятилетие Храм Благовещения Пресвятой Богородицы возрождался из руин и только в 2014 году он обрел свое былое величие и был освещен Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

14 декабря 2019 г. состоялся Благодарственный молебен в связи с присвоением ему статуса Главного Храма Воздушно-десантных войск.

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