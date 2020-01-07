07.01.2020 (05:30)

В новогодние каникулы более 500 военнослужащих посетили музей Дома офицеров Новосибирского гарнизона

Более 500 военнослужащих 41 Общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированных в Новосибирской области посетили музей истории развития военного округа в новогодние каникулы.

Военнослужащие посетили музей, который находится в Доме офицеров города Новосибирска. Солдатам и офицерам рассказали историю формирования соединений и воинских частей, дислоцированных в Западной Сибири.

«Военнослужащие, которые проходят службу в Новосибирской области интересуются историей развития и становления Сибирских соединений, как в дореволюционное время, так и в годы Великой отечественной войны, рассказал руководитель музея Юрий Медведев.

Территория музея расположена в шести залах, которые хранят в себе более 7000 тысяч экспонатов, самый старый из них датирован 1985 годом.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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