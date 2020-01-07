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07.01.2020 (05:00)

Моряки Черноморского флота посетили праздничное Рождественское богослужение

Военнослужащие кораблей и воинских частей Черноморского флота приняли участие в торжествах, посвященных празднованию Рождества Христова.

По приглашению Севастопольского благочиния моряки православного вероисповедания посетили праздничное Рождественское богослужение в храмах, расположенных на территории воинских частей  и в непосредственной близости от мест дислокации.

Рождественские службы с участием военнослужащих прошли во Владимирском соборе - усыпальнице русских адмиралов и в храме Архистратига Михаила.

Помимо этого Рождественские моления ссотоялись в корабельных храмах на борту флагмана Черноморского флота ракетного крейсера «Москва» и спасательного судна «Коммуна», а также в храмах, расположенных в воинских частях флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Религия , Военно-Морской Флот , Черноморский флот
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