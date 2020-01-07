07.01.2020 (04:30)

Уникальная 76-мм полковая пушка П-27 образца 1927 года поступила в Салютный дивизион ЗВО

В единственный в России музей салютов и фейерверков, находящийся на территории отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина, поступила уникальная 76-мм полковая пушка П-27 образца 1927года.

Всего в 2020 году музей пополнят еще порядка 10 артиллерийских установок времен Великой Отечественной войны, так и послевоенного периода.

Советское лёгкое полковое орудие калибра 76,2 мм непосредственной поддержки пехоты и кавалерии огнём и колёсами. Оно является первым крупносерийным образцом артиллерийской техники, созданным в СССР. Пушка находилась в серийном производстве с 1928 по 1943 год, принимала активное участие во многих предвоенных вооружённых конфликтах с участием СССР, а также в Великой Отечественной войне.

Единственный в России музей фейерверков открылся в октябре 2017 года. Всего выставочный комплекс насчитывает более 1000 уникальных экспонатов: артиллерийские орудия, наземные и корабельные салютные установки, пульты управления, карты, фотографии и редкое собрание фейерверочных изделий различных калибров и цветов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице