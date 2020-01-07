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07.01.2020 (04:00)

Флотские артисты побывали с новогодними концертами и представлениями в двадцати частях Приморского края

Во время праздничных дней концертные бригады Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота провели новогодние концерты в двадцати воинских частях, и на кораблях Приморской флотилии разнородных сил, а также в соединениях надводных кораблей и подводных лодок, дислоцированных в бухте Малый Улисс. С большим успехом прошли праздничные представления флотских артистов перед военнослужащими 5 общевойсковой армии и жителями Уссурийска.

Спектакли флотских артистов из Драматического театра ТОФ начались новогодними спектаклями и утренниками для детей военнослужащих и гражданского персонала Тихоокеанского флота в Доме офицеров флота. Артисты театра побывали с выездными новогодними представлениями в городах Фокино, Большой Камень и в авиационном гарнизоне Центральная Угловая.

Всего флотские артисты и самодеятельные коллективы учреждений культуры Тихоокеанского флота дали более тридцати концертов и спектаклей в частях и на кораблях во Владивостоке и в Приморском крае.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Восточный военный округ , Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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