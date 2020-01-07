07.01.2020 (03:30)

Свыше 3,5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО посетили литургии в день празднования Рождества Христова

Свыше 3,5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа посетили литургии в праздник Рождества Христова в храмах на территории воинских частей в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской и Московской областях.

Военнослужащие рядового, сержантского и офицерского составов смогли исповедаться и пройти таинство причастия. По сравнению с 2019 годом число военнослужащих, принимающих активное участие в духовном просвещение и обучении на территории воинских храмов и часовен выросло в 2,5 раза. Также в 2019 году впервые за 5 лет были зарегистрированы чины венчания военнослужащих после церемоний бракосочетания.

Всего на территории 6 субъектов Центрально-Черноземного региона, в границах дислокации воинских частей общевойсковой армии ЗВО прошли более 20 крестных ходов с участием военнослужащих и свыше 50 праздничных литургий.

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